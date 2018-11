In Parijs zijn 130 ballonnen opgelaten ter herdenking van de 130 slachtoffers die omkwamen bij de aanslagen van exact drie jaar geleden. Op de avond van 13 november pleegden negen mannen een reeks aanvallen in de buurt van het Stade de France in Saint-Denis en in de hoofdstad, op de terrassen van restaurants en in het concertgebouw van Bataclan.

