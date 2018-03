12.500 burgers weggehaald uit Ghouta

Meer dan 12.500 burgers zijn vandaag weggeraakt uit de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta. Ze zijn in konvooien naar een gebied gebracht dat onder controle staat van het regime van president Assad. Bij de belegering van Ghouta zijn al zeker 1.100 burgers om het leven gekomen.

Russische en Syrische troepen hebben zware luchtaanvallen uitgevoerd op de rebellenenclave, naar eigen zeggen alleen op militanten. Volgens Rusland en Syrië zijn het de rebellen die burgers als menselijk schild gebruiken. Hulpverleners konden de getroffen steden niet bereiken door de aanhoudende luchtaanvallen.

Hulpkonvooi

Ondanks de luchtaanvallen is het Rode Kruis er toch in geslaagd om aan duizenden burgers hulpgoederen te bezorgen. Een hulpkonvooi van 25 vrachtwagens bereikte de stad Douma, waar de meeste mensen in de regio wonen.

Op die manier werden ze voorzien van 5.200 voedselpakketten en 5.220 zakken graan. Daar kunnen 2.600 mensen ongeveer een maand van leven. “Het is maar een klein deel is van waaraan deze gezinnen nood hebben”, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.

Nog 40.000 burgers vast

Volgens schattingen van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zitten nog altijd 40.000 burgers vast in Oost-Ghouta.