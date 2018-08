11 ondervoede kinderen gevonden op erf in VS

De Amerikaanse politie heeft elf ondervoede kinderen, tussen een en vijftien jaar oud, gevonden op een erf in New Mexico. Ze zaten gevangen in een barak gemaakt van afval en hadden nauwelijks eten, drinken en kleren. Drie vrouwen en twee gewapende mannen zijn opgepakt.

De politie viel binnen na een oproep van binnenin het kamp. Twee gewapende mannen moesten overmeesterd worden. Er werden ook nog drie vrouwen opgepakt (vermoedelijk de moeders van de kinderen), maar zij werden opnieuw vrijgelaten. Volgens de lokale sheriff leefden de kinderen er onder “enorm treurigste omstandigheden en armoede”.