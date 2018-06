1 jaar na Grenfell: "Nog altijd in therapie"

“Een van mijn kinderen is nog altijd in therapie”, getuigt Michelle Widdrington, een moeder uit het Londense Grenfell. Daar brandde exact een jaar geleden een appartementsblok volledig uit. 72 mensen kwamen daarbij om het leven.

“De dingen die we die nacht zagen, had hij nooit moeten zien”, vertelt ze. “Je zag mensen roepen om hulp terwijl je wist dat ze het niet zouden halen.”

Een jaar na de brand is het onderzoek naar de oorzaak ervan nog altijd niet afgerond. Er is ook nog niemand in verdenking gesteld. 43 gezinnen wonen ook nog altijd in hotels.

Opnieuw samen

“Ik weet dat heel veel kinderen uit de buurt vandaag aan hun vrienden denken die ze verloren zijn”, zegt Zoe Levack, stichter van ‘Kids on the Green’. Dat project dat kinderen, tieners en hun familie een rustige plek geeft nadat hun appartementsblok uitbrandde. “De gemeenschap komt opnieuw samen en steunt elkaar. Ik denk dat dat de buurt zo bijzonder maakt.”