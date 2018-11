1 dode bij zware overstromingen in Sydney

Bij overstromingen in de Australische stad Sydney is een dode gevallen. Vanmorgen viel op amper enkele uren tijd evenveel regen als normaal in een hele maand november. Dat zorgde voor chaotische taferelen in de ochtendspits, met ondergelopen straten en stations. Een persoon kwam om het leven bij een verkeersongeval, en twee brandweerlui raakten gewond toen een boom omviel terwijl ze een automobilist aan het bevrijden waren.

Volgens de weerdiensten viel er op sommige plaatsen in de stad tot 118 millimeter regen op slechts enkele uren tijd. Het gaat om de zwaarste regenval sinds 1984, qua intensiteit zelfs de zwaarste regenval in decennia. Gemiddeld valt in Sydney in de hele maand november 84 millimeter regen.

Massaal veel noodoproepen

De hulpdiensten kregen honderden telefoonoproepen en moesten een vijftiental reddingsoperaties uitvoeren. Zo'n zesduizend inwoners kwamen zonder elektriciteit te zitten. Treinen werden afgeschaft of liepen vertraging op door ondergelopen sporen en stations. Op de luchthaven van Sydney werden 120 vluchten afgelast.

Zandstormen

Australië heeft regelmatig te kampen met extreem weer. Vorige week was er nog sprake van zandstormen in de buurt van Sydney. In het noordelijke Queensland is het dan weer extreem warm en moesten inwoners geëvacueerd worden wegens bosbranden.