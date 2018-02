Zware brand in carrosseriezaak Diest

De zware brand die deze avond woedt in een carrrosseriebedrijf aan de Leuvensesteenweg in Diest, is volledig onder controle. Dat meldt plaatsvervangend burgemeester van Diest Jos Uyttebroek (sp.a). De brandweer is aan het nablussen en dat werk kan wel nog enige tijd in beslag nemen. Gewonden zijn er bij de brand niet gevallen, maar de materiële schade is aanzienlijk.

Het vuur in de loods aan de Leuvensesteenweg brak rond 19 uur uit en nam snel een grote omvang aan. Daarom werden meerdere brandweerkorpsen uit de regio opgetrommeld. Brandweerlui van Diest, Leuven, Aarschot, Landen, Tienen, Overijse en Scherpenheuvel zijn ter plaatse om het vuur te blussen.

Doordat er in het gebouw solventen en verven lagen, was de brand moeilijk onder controle te krijgen en het vuur veroorzaakte bovendien een dikke rookwolk. Omwonenden kregen daarom de raad ramen en deuren gesloten te houden en de Leuvensesteenweg werd afgesloten voor alle verkeer.

De Leuvensesteenweg in Diest is afgesloten vanaf de Carrefour tot in Assent. Je kan omrijden via de E314. We vragen alle omwonenden hun ramen dicht te houden vanwege de rookontwikkeling. — Stad Diest (@staddiest) 10 februari 2018

Veel schade Uiteindelijk was de brand rond 22.30 uur volledig onder controle en moest er enkel nog nageblust worden. Het vuur heeft in het bedrijf wel heel wat schade aangericht. Het gebouw zelf is zwaar beschadigd en verschillende wagens zijn in de vlammen gebleven. Gewonden zijn er niet gevallen. Morgen volgt er een deskundig onderzoek.