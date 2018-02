Zware brand in carrosseriezaak Diest volledig geblust

De zware brand die gisteravond uitbrak in een carrosseriebedrijf in Diest is geblust. De brandweer blijft wel nog met een klein team ter plaatse om eventuele opflakkeringen te blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Het vuur in de loods aan de Leuvensesteenweg brak gisteravond rond 19 uur uit en nam snel een grote omvang aan. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio werden opgetrommeld. Zo kwamen brandweerlui van Diest, Leuven, Aarschot, Landen, Tienen, Overijse en Scherpenheuvel ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Omwonenden kregen de raad ramen en deuren gesloten te houden en de Leuvensesteenweg werd afgesloten voor alle verkeer.

(Lees verder onder de tweet)

De Leuvensesteenweg in Diest is afgesloten vanaf de Carrefour tot in Assent. Je kan omrijden via de E314. We vragen alle omwonenden hun ramen dicht te houden vanwege de rookontwikkeling. — Stad Diest (@staddiest) 10 februari 2018

Asbest-onderzoek Doordat er in het gebouw solventen en verven lagen, was de brand moeilijk onder controle te krijgen en het vuur veroorzaakte bovendien een dikke rookwolk. Later vandaag volgt het resultaat van het asbest-onderzoek.

Veel schade Uiteindelijk was de brand rond 22.30 uur volledig onder controle en moest er enkel nog nageblust worden. Het vuur heeft in het bedrijf wel heel wat schade aangericht. Het gebouw zelf is zwaar beschadigd en verschillende wagens zijn in de vlammen gebleven. Er volgt vandaag een deskundig onderzoek.