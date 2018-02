Rond half negen vanmorgen is een zware brand uitgebroken in een appartement in het Woluwedal in Zaventem. Dat meldt de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Daarbij zouden twee gewonden gevallen zijn.

Een persoon brak zijn voet bij het instampen van een voorwerp om te ontsnappen. Een andere persoon liep lichte brandwonden op.