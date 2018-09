Zwaar geval van verkeersagressie in Brussel

Op Franstalige media is een filmpje opgedoken van een vechtpartij vorige zondag in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Een bestuurder en een voetganger raken rond 19 uur slaags, waarna omstaanders de bestuurder aanvallen. Hoe dat precies begon, is niet duidelijk.

De voetganger, die op de stoep ligt, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Ook de bestuurder raakte gewond. Het gerecht heeft nog geen van beiden kunnen verhoren, en er is ook nog niemand opgepakt.