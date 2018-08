Zwaar geval van geweld tegen politie in Brugge

Twee agenten hebben vorige week rake klappen gekregen in Brugge. In een filmpje is te zien hoe de agenten worden aangevallen nadat ze een wagen staande hadden gehouden. “Er is nooit een reden om zomaar op de politie te slaan”, reageert burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Vorige week donderdag hielden twee agenten een auto tegen die over een volle witte lijn was gereden. Een van de inzittenden zette het meteen op een lopen, maar kon aan de andere kant van het station gevat worden. Net op dat moment komt diens broer weer aangereden met de wagen, waarna hij uitstapt en de agenten aanvalt. Beide agenten zijn tot het einde van de maand werkonbekwaam.

Omstaanders en een tweede agent kunnen de man uiteindelijk overmeesteren. De twee zullen in snelrecht berecht worden. Zeker een van de twee is goed bekend bij het gerecht.

Burgemeester Renaat Landuyt is niet te spreken over de aanval. “De politie is het laatste gezag op straat. Men moet dat zoveel mogelijk respecteren, ook in moeilijke omstandigheden. Er is nooit een reden om zomaar op de politie te slaan. Ik vrees dat dit te maken heeft met de tendens dat gezag minder en minder aanvaard wordt en dat sommige mensen zich steeds méér permitteren.”

Dit incident is een extreem voorval, maar zeker niet alleenstaand. Dit jaar waren er bij het Brugse korps 19 gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen tegen de politie en 43 keer was er ongewapende weerspannigheid. In totaal waren de Brugse agenten in 2018 al 198 dagen werkonbekwaam door geweld tegen hen.