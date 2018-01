Zoektocht naar man (75) die in Dijle viel

In Rijmenam, een deelgemeente van Bonheiden, is een 75-jarige man vanmorgen vermoedelijk met zijn scootmobiel in de Dijle terechtgekomen. De man is sindsdien vermist. Wellicht maakte hij een stuurfout en belandde zo in het water.

De man had met zijn scootmobiel het rusthuis in Rijmenam verlaten en een voorbijganger merkte zijn scootmobiel in de zijberm op. Hij verwittigde de hulpdiensten. Er werd urenlang gezocht maar door een sterke stroming moest de zoekactie te water worden stopgezet.

Alles wijst erop dat de man in het water terechtkwam en wellicht verdronken is. De federale politie onderzoekt de omstandigheden van het incident.