Zo ziet supermarkt van toekomst eruit

Volgens experten wil Carrefour zich met de sanering en herstructurering voorbereiden op de toekomst. Want winkelen zal er binnenkort helemaal anders uitzien, met camera's in je koelkast en shoppen in virtuele realiteit. Onze reporter ging een kijkje nemen in zo'n supermarkt.

Eender wat, op eender welk moment, en dat allemaal vanuit je eigen huiskamer. Daar draait het in de toekomst allemaal om. Hypergepersonaliseerd. Een heel nieuwe strategie van winkelen dus, en één die Carrefour op dit moment nog niet gebruikt.