Zo ziet nieuwe politiewagen eruit

De federale wegpolitie heeft 121 nieuwe auto’s en motoren gekocht die speciaal op maat gebouwd zijn. De nieuwe wagens moeten de veiligheid en het comfort verhogen.

De nieuwe wagens van de wegpolitie hebben een betere ledverlichting en ook andere reflectoren, die de andere automobilisten minder verblinden. Daarnaast hebben de nieuwe auto’s ook een zwaardere motor, zodat ze verdachte voertuigen beter kunnen achtervolgen.

De investering kost in totaal 5,8 miljoen euro. Het wagenpark van de wegpolitie was dan ook dringend aan vervanging toe. Elke interventiewagen doet bijna 75.000 kilometer per jaar.