Zo leven buitenlandse truckers in ons land

Vasil uit Oekraïne is één van de vele buitenlandse truckers die ons wegennet gebruikt. In zijn vrachtwagen heeft hij alles om de drie tot zes weken die hij telkens van huis is te overbruggen. Buitenlandse truckers die hier onder slechte omstandigheden komen werken, het fenomeen is niet nieuw en heet sociale dumping.

Op een zeer kleine oppervlakte staat onder meer Vasils bed, een koffiezetapparaat en een klein fornuis. Doordat Vasil telkens lange periodes van huis is, mist hij zijn vrouw en kinderen. Toch is hen terugzien het wachten waard. Hij verdient namelijk veel meer dan de gemiddelde Oekraïner, zo'n 2.000 euro.

Maar voor dat loon moet Vasil zeer veel uren werken, in slechte omstandigheden. Maar het loon weegt voor hem wel op tegen die omstandigheden.

Het probleem van sociale dumping is niet nieuw, toch is het moeilijk in te schatten hoe groot het probleem exact is. Ze vormt een deel van de volledige schaduweconomie, en de kost daarvan wordt geschat op 12,9 miljard euro per jaar.