Zo klinkt nieuwe plaat Milo Meskens

De zanger Milo Meskens heeft z'n eerste plaat 'Contrast' beeld in voorgesteld in de studio Motor Music in Mechelen. De singer-songwriter van 22 gaf een intiem optreden voor een tachtigtal genodigden. Milo brak een paar jaar geleden door met de single ‘Here with me’ en scoorde daarna een hit met ‘New Beginning’.

Meskens begon met punk, maar de muziek die hij nu brengt staat daar al ver vanaf. Veel van songs gaan over de liefde, en niet alleen over het vrolijke aspect ervan.

Na het concert heeft de singer-songwriter een platina-award ontvangen voor zijn single 'Here with me' en een gouden award voor 'New Beginning', en dat terwijl hij nog maar 22 jaar oud is.

Wie Milo Meskens ook aan het werk wil zien, kan deze zomer op Suikerrock in Tienen terecht.