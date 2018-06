Zo kan je weten of je trein morgen rijdt

Vanaf 22 uur vanavond gaat het spoor 48 uur lang staken, maar niet alle treinen zullen blijven stilstaan. Voor het eerst wordt door de NMBS een minimale dienstverlening voorzien, waarbij één op de drie treinen zou rijden. Het zullen bijgevolg vooral de kleinere lijnen en die richting de kust zijn, die onder de staking lijden. Of jouw trein rijdt, kom je te weten via de website of de app.

Alle werknemers van de NMBS moesten ten laatste maandag doorgeven of ze van vanavond tot zaterdagavond zullen meestaken of niet. Op basis daarvan is een minimale dienstverlening opgesteld.

Kleinere lijnen slachtoffer

Eén op de drie treinen zou volgens die dienstverlening toch rijden tijdens de staking. Het gaat vooral om treinen tussen de grote steden. Kleinere lijnen en de extra treinen naar de kust zijn het slachtoffer van deze staking. Het wordt echter nog afwachten hoe groot de hinder precies zal zijn.

Routeplanner checken

Wie wil weten of hij de komende dagen op zijn bestemming raakt, raadt de NMBS aan om regelmatig de online routeplanner te checken via de website of de app. Wanneer je naar het station vertrekt, kan je dat best nog eens doen. "Er kunnen namelijk last minute nog wijzigingen zijn", klinkt het bij de NMBS.