Zo herdenkt Ieper 100 jaar Wapenstilstand

In Ieper is de 100ste verjaardag van Wapenstilstand herdacht. Ieper hield vast aan tradities met een misviering die de Poppy Parade vooraf ging. Iets over 11 uur volgde dan de Last Postceremonie onder de Menenpoort.

Het lijkt wel of duizenden mensen en bezoekers dit moment hebben afgewacht. Duizenden mensen verzamelden in de Kattestad. Al heel vroeg in de ochtend werd de dag op gang geblazen, letterlijk. De Lone Piper liep om zes uur zondagochtend onder de Menenpoort om een eerste hulde te brengen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Dan al stonden honderden mensen onder het herdenkingsmonument.

Zoals de traditie het wil werd de dag geopend in Ieper op de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze, waarna een misviering op het programma stond in de Sint-Maartenskathedraal. Honderden mensen, mooi getooid, met of zonder poppiekransen, kuierden toen al vroeg door Ieper, op zoek naar een mooi plaatsje om alle herdenkingen goed te kunnen volgen.

Poppy Parade

Om 10 uur werd de Poppy Parade op gang getrokken aan de kerk Saint George's Memorial Church die voor de gelegenheid gedrapeerd werd met gebreide poppies. In een lange indrukwekkende stoet van militairen, orkesten, vaandeldragers en prominenten ging het richting de Menenpoort. De stoet was danig lang dat de plechtigheid met enkele minuten vertraging begon.

Traditionele ceremonie

Daar werd dan officieel het einde van de Groote Oorlog herdacht. Duizenden toeschouwers volgden de ceremonie aan de Menenpoort of op groot scherm op de Ieperse markt. Het werd een vrij traditionele ceremonie waarbij voorzitter van de Last Post Association Benoit Mottrie het belang van herdenken benadrukte. Daarna volgend ook gebeden, onder meer bisschop van Brugge Monseigneur Lode Aerts nam het woord. De ceremonie werd besloten met vallende poppyblaadjes tijdens Oh Valiant Heart en het Belgische en Britse volkslied.

Vanavond om 20 uur volgt nog een ceremonie, de traditionele Last Post die elke dag op dat uur geblazen wordt. Die wordt bijgewoond door het vorstenpaar dat Wapenstilstand hier in Ieper afsluit na een lange dag die hen door een groot deel van het land bracht.