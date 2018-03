Zo herdacht ons land 22/03

Het is vandaag exact twee jaar geleden dat ons land getroffen werd door twee aanslagen. Op Brussels Airport, in het metrostation Maalbeek en op het Schumanplein in Brussel, vonden een reeks herdenkingen plaats. Die waren alleen zeer ingetogen en sober, op vraag van de nabestaanden. Toch was er ook wat kritiek, vooral op de eerste plechtigheid vanmorgen in Zaventem.

Om 7.58 uur werd het vanochtend heel stil op de luchthaven van Zaventem. Premier Charles Michel hield er samen met de slachtoffers, hun naasten en het personeel van Brussels Airport een minuut stilte en legde bloemen neer bij de herdenkingsplaat in de vertrekhal. Het is sober en sec. Er zijn geen toespraken van premier Michel of van de baas van de luchthaven, zij leggen enkel een bloemenkrans neer.

Maalbeek

Ook in het Brusselse metrostation Maalbeek is om 9.11 uur, exact twee jaar na de aanslag daar, een minuut stilte gehouden. Premier Charles Michel, Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) legden in de lokettenzaal van het station bloemen neer. De namen van de slachtoffers worden één voor één afgelezen.

Memorial Garden

Na het herdenkingsmoment in de vertrekhal verplaatsten alle getroffen families en een grote delegatie van hulpdiensten, met afgevaardigden van onder meer de politie, de stressteams en het Rode Kruis, zich naar de Memorial Garden van Brussels Airport. Op de herdenkingsplaats waar het kunstwerk 'Flight in Mind' staat, staat nu ook een nieuwe herdenkingsplaat met de zestien namen van de personen die overleden bij de aanslag op de luchthaven. Philippe Vandenberghe van slachtoffervereniging V-Europe nam nog het woord en pleitte daarin voor meer steun aan de slachtoffers en hun naasten. Er volgde ook nog een muzikaal intermezzo ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Schumanplein

Ten slotte was er op het Schumanplein, in het hart van de Europese wijk in Brussel, een herdenking voor alle slachtoffers van terreur over de hele wereld. Vorig jaar is daar een monument onthuld. Ook daar ging premier Michel langs en legde er in de striemende regen een bloemenkrans neer. Er was aan de pers gevraagd geen beelden te maken.

Ook kritiek

Er was ook wel wat kritiek op de eerste plechtigheid in Zaventem, zowel van personeelsleden als van een slachtofferorganisatie. Het personeel vond het jammer dat ze de plechtigheid niet allemaal konden bijwonen. Brussels Airport begrijpt die kritiek, maar zegt dat ze niet voor iedereen goed kunnen doen, en dat de plechtigheid is georganiseerd in samenspraak met de nabestaanden.

Daarnaast uitte slachtofferorganisatie Association française des Victimes du Terrorisme ook haar ongenoegen. Zij verwijten premier Michel dat hij niet eens de moeite nam om de nabestaanden van de slachtoffers te begroeten. Maar de woordvoerder van Michel reageert aan VTM NIEUWS op de kritiek en zegt dat de premier wél heeft samengezeten met de nabestaanden, intiem, sober, en weg van de camera's.