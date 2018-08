Zo hard waaide het gisteren

Over het hele land waren er gisterenavond zware rukwinden tijdens het stormweer, maar toch waren die niet zo uitzonderlijk. Dat zegt VTM-weerman David Dehenauw.

“We hebben elk jaar rukwinden van honderd kilometer per uur die tijdens onweer naar boven komen. Dus uitzonderlijk was het niet”, zegt Dehenauw. “Wat wel speciaal was, is dat vooral rukwinden gevaarlijk waren. We hadden ook gewaarschuwd dat de rukwinden gevaarlijker zouden zijn dan de neerslag.”

En die rukwinden waren op sommige plaatsen stevig. In Sint-Katelijne-Waver waren er rukwinden van 94 kilometer per uur en in Zaventem tot 97 kilometer per uur. En ook in Retie konden inwoners niet ontsnappen aan het stormweer. Er raasden rukwinden van 130 kilometer per uur.

Neerslag

Maar er viel ook wat neerslag. “We hebben in totaal tien tot lokaal twintig à 25 liter per vierkante meter gehaald. Dat zijn geen uitzonderlijke hoeveelheden”, zegt Dehenauw nog.