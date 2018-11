Zo haalden Belgische soldaten de vijand neer in WOI

Luchtazen waren honderd jaar geleden dé helden van de lucht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg een piloot die minstens vijf toestellen van de vijand neerhaalde de eretitel 'luchtaas'. VTM NIEUWS-journalist Suzy Hendrickx vliegt honderd jaar later mee met een open tweedekker, om zelf te ervaren wat luchtazen moesten kunnen.

“Een luchtaas moest een goede fysieke toestand, een goed oriëntatievermogen en een snelle reactiesnelheid hebben”, vertelt piloot Danny Cabooter. “Willy Coppens was een van de Belgische azen, die gespecialiseerd was in het neerhalen van luchtballons.”

Luchtballon versus vliegtuig

Coppens vernietigde in totaal 35 Duitse ‘draken’ of observatieballons. Daarmee is hij wereldrecordhouder. Hij schoot ook twee Duitse vliegtuigen neer, maar dat was moeilijker. “Een vliegtuig bewoog in die tijd vijftig meter per seconde”, legt auteur Walter Pieters uit. “Niet eenvoudig dus om het neer te schieten, daarom ging Coppens achter luchtballonnen aan. Die bleven in de lucht hangen en kon je eigenlijk niet missen.”

Tail chase

Ook korte bochten maken, een zogenaamde ‘tail chase’, was belangrijk om de vijand te achtervolgen. Daar was jachtpiloot André Demeulemeester zeer goed in. Tijdens zijn eerste patrouille ging hij al achter drie vijandelijke toestellen aan. Demeulemeester was een aas met elf overwinningen.