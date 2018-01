Zo groot is schade door storm

Storm Friederike is gaan liggen, maar de schade in ons land is groot. In Wallonië viel er een dodelijk slachtoffer, in onze buurlanden zeker zes. In Vlaanderen is er heel wat materiële schade.

Onze storm kwam vanmorgen aan land in Oostende met rukwinden van meer dan 100 kilometer per uur. Gevolg? Een ware zandstorm.

De schade blijft dan ook niet lang uit. In West-Vlaanderen sneuvelen heel wat daken en ramen. De storm waait van west naar oost over ons land en in de provincie Antwerpen worden de hoogste snelheden gemeten, in Deurne tot 199 kilometer per uur. In Kontich waait een boom om op een schoolbus met kinderen, er vallen gelukkig geen gewond.

In Waals-Brabant slaat het noodlot wel toe: daar komt een vrouw met haar wagen onder een boom terecht, ze overlijdt ter plekke.