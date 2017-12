Zo groot is de ravage in Nieuwpoort

Door de hevige storm aan de Belgische kust is een torenkraan omgewaaid en op twee appartementsgebouwen neergekomen. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer. Op klaarlichte dag is duidelijk te zien hoe groot de ravage is.

In de Meeuwenlaan in Nieuwpoort waaide een torenkraan op een appartementsgebouw en enkele auto's. Daarbij kwam een 74-jarige vrouw om het leven, haar man is in kritieke toestand overgebracht naar ziekenhuis. Drie andere bewoners raakten lichtgewond.

Door de storm begon de kraan in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort te zwalpen en te tollen tot ze omviel. De arm van de torenkraan raakte enkele terrassen van een penthouse. De betonblokken die aan de kraan hingen, van elk zo'n 4.500 kilogram, vielen naar beneden op het dak van een appartementsgebouw en boorden zich door de negende, achtste en zevende verdieping van het gebouw.

Meer weten? 74-jarige vrouw komt om bij val kraan