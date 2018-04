Zo gebeurt controle aan de selfscan

Hoe controleren supermarkten ons als we zelf onze aankopen scannen? En waarom worden sommige mensen eruit gepikt om te checken of ze wel alles aanrekenen aan de selfscankassa? Een Amerikaans bedrijf dat de kassasystemen ontwikkeld heeft, doet de trucjes uit de doeken.

Het is gemakkelijk, niet meer in de wachtrij aan de klassieke kassa moeten staan, maar meteen je eigen producten inscannen en betalen. Maar het is ook een grote ergernis van veel mensen, want heel vaak moet je al je spullen ook weer uitladen voor een controle.

De meeste supermarktketens zeggen dat een computersysteem de klanten er willekeurig uitkiest. Maar het is al lang geen geheim meer dat ketens vooral aan de hand van je klantenkaart je gegevens en alles wat je koopt bijhouden. Bij klanten die hun klantenkaart niet scannen, is de controle meestal wel toevallig.