Zo bouw je huis in zeven uur tijd

Morgen begint Batibouw opnieuw op de Heizel in Brussel en dat staat elk jaar opnieuw garant voor technische nieuwigheden. Zo worden er op de beurs huizen voorgesteld die in amper zeven uur tijd zijn gebouwd. Niet met bakstenen weliswaar, maar wel met houten panelen.

Naast de snelheid is ook de prijs een voordeel. Zo is het huis tot dertig procent goedkoper. Een huis van 150 vierkante meter kost je nog 150.000 euro, bij bakstenen woningen is dat gemakkelijk 200.000.

Er staan in ons land al 4.000 zulke huizen. Ben je niet tevreden en moet het huis opnieuw afgebroken worden? Ook dat neemt maar zeven uur in beslag.