Zitten cafés straks zonder bier?

Door een sociaal conflict bij brouwerij AB Inbev dreigen een aantal cafés zonder bier te vallen. De vakbonden houden de depots geblokkeerd omdat ze tegen de nieuwe werkwijze van het bedrijf zijn.

Uit tien depots in België vertrekt al twee dagen geen enkel flesje bier. Dat komt omdat werknemers er binnenkort ook de bestellingen van Hasselt moet verwerken. Het personeel is niet akkoord met die nieuwe werkwijze. De vakbond en directie raken het niet eens over de vergoeding die het personeel daarvoor moet krijgen.

Wanneer staan we droog?

Wanneer de cafés precies zullen droogvallen, hangt af van hun eigen voorraden. Volgens Horeca Vlaanderen zal dat al bij al nog meevallen. Ze roepen AB Inbev wel op tot soepelheid omdat cafés vaak contractueel verbonden zijn aan de depots.

AB Inbev laat weten dat ze het overleg alle kansen geven.