Zin om te zwemmen? Ga niet in één keer kopje onder

Bij zo’n mooi weer kriebelt het bij sommigen al om een frisse duik in het water te nemen. Aan zee mag dat nog niet, maar in sommige vijvers wel. Al is het niet zonder gevaar omdat het water nog heel koud is. Je mag zeker niet in één keer kopje onder gaan want dan is het temperatuurverschil te groot, waarschuwen redders.

Een bruuske duik in koud water is niet zonder risico’s. In Nederland roept de reddersfederatie zelfs officieel op om niet met je hoofd onder water te gaan, omdat je zo snel lichaamswarmte verliest. Ook onze redders waarschuwen ervoor.

En dat niet alleen, ze hebben ook tips. Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen om aan het koude water te wennen. En het is beter om niet alleen te gaan zwemmen, zodat er altijd iemand in de buurt is als er iets zou gebeuren.

Redders benadrukken dat kinderen en ouderen extra voorzichtig moeten zijn bij een duik in koud water.