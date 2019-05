Zetten we onze kinderen wel juist in het kinderzitje?

Volgens experten zetten we kinderen tot vier jaar best tegen de rijrichting in de autostoel. Dat verlicht de druk op de nek bij een ongeval. Winkels bieden zo’n stoelen aan, maar er zijn ook nadelen.

Voor alle duidelijkheid: klassieke autostoelen zijn ook prima in orde met alle veiligheidsvoorschriften. Toch is het volgens experten veiliger om je kinderen tegen de rijrichting in de autostoel te zetten. “Stoeltjes met de rijrichting mee zijn uiteraard ook verkeersveilig. Maar als je echt vraagt: wat is nu het beste voor een kind tot vier jaar, dan kan je ze toch bezig tegen de rijrichting in plaatsen. Als je een botsing krijgt, wordt de impact verdeeld over de hele nek en rug”, verduidelijkt Stef Willems van VIAS.

Een crashtest van Volvo toont aan dat de druk op de nek bij een ongeval zeven keer groter is bij een kind in een zitje dat met de rijrichting mee zit dan bij een kind in een zitje tegen de rijrichting in. Winkels bieden zo’n stoelen aan, maar die hebben ook enkele nadelen. De ouders kunnen hun kinderen moeilijker in het oog houden en wanneer de kinderen ouder en groter worden, kunnen ze hun benen niet meer strekken. De stoelen kosten gemiddeld 150 euro meer dan een klassieke autostoel.