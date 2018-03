Zelfs Trump kan je door Brugge gidsen

Stadsgidsen in Brugge moeten sinds begin dit jaar officieel erkend worden door de stad, maar het registratiesysteem is zo lek als een zeef. Een gidsenorganisatie heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt door pasjes aan te vragen én ook te krijgen voor Donald Trump, King Kong en Mickey Mouse.

Wie zich als gids registreert op de website van de stad, kan duidelijk invullen wat hij wil. Enkele minuten later krijgt hij een officieel pasje in zijn mailbox, ondertekend door burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Fictieve gidsen

De erkende gidsen zijn er niet over te spreken. “Je hoort mensen rondlopen die dingen vertellen die totaal niet kloppen. Ze zuigen waarschijnlijk allerlei dingen uit hun duim”, zegt erkende gids Nicolas Verkeyn. “Dus ik vind wel dat het wat strenger mag worden, eventueel zelfs met een toegangsexamen.”

Om het probleem aan te kaarten probeerde de verantwoordelijke van een gidsenorganisatie pasjes aan te vragen voor de Amerikaanse president en enkele fictieve figuren. Met succes, want hij kreeg meteen pasjes op naam van Trump, King Kong en Mickey Mouse.

Boete

In totaal werden al 1.600 pasjes uitgedeeld. Toch zijn er maar 450 erkende gidsen en toeristenbegeleiders in Brugge die een driejarige opleiding hebben gevolgd. Met de pasjes wil burgemeester Landuyt gidsen op het terrein controleren. “Wie zich aanmeldt, wordt effectief gecontroleerd. Als iemand zich voordoet als Mickey Mouse en uit zijn papieren blijkt dat hij niet Mickey Mouse is, dan krijgt die een boete van 250 euro”, legt Landuyt uit.