Zeker 5.000 mensen op Brusselse vrouwenmars

In Brussel zijn vanavond enkele duizenden - volgens de organisatie minstens 5.000 - mensen op straat gekomen voor een vrouwenmars. De optocht begon om 17.30 uur aan het Centraal Station en een uur later waren de eerste betogers aan het eindpunt op het Luxemburgplein.

Er kwamen vooral vrouwen, maar ook mannen opdagen voor de betoging tegen seksisme en voor solidariteit met vrouwen in de hele wereld. De betoging bracht voornamelijk Franstaligen op de been.

Ze scandeerden slogans over vrouwenrechten en sommigen brachten borden mee met slogans over of afbeeldingen van vagina's of borsten. "Mijn lichaam, mijn keuze, mijn vrijheid", werd er onder meer geroepen.

In de mars liepen verschillende organisaties mee, elk met hun eigen boodschap. De vakbonden ABVV en ACV focusten op gelijke rechten op het werk. Maar er liep bijvoorbeeld ook een groep Iraanse betogers mee. Zij verzetten zich tegen de verplichte hoofddoek in Iran. Nog een andere groep eiste de regularisatie van mensen zonder papieren.

Uit de politieke wereld was er een vertegenwoordiging van onder meer cdH, écolo en de Europese koepelpartij van sociaaldemocraten. En ook de Brusselse universiteiten VUB en ULB waren vertegenwoordigd.

Het 'Collecti.e.f 8 maars' had alle vrouwen opgeroepen om op Internationale Vrouwendag het werk neer te leggen. Op verschillende plaatsen in het land waren er acties. De actie in Brussel eindigt met optredens op het Luxemburgplein.