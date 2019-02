Voor de vijfde week op rij kwamen scholieren op straat om te betogen voor een ambitieuzer klimaatbeleid. In heel het land zijn vandaag klimaatmarsen georganiseerd, maar het zwaartepunt lag in Leuven. Daar zijn meer dan 10 000 betogers op straat gekomen. Onder meer alle secundaire scholen in Leuven steunden de betoging. Hun leerlingen kregen de toestemming om enkele uren te spijbelen.