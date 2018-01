Zee gooit afval terug na stormen

De stormen van de afgelopen weken hebben niet alleen stranden weggespoeld, ze hebben ook hopen afval doen aanspoelen aan de kust. Plastic dopjes, touwen, autobanden, blikjes, die ooit allemaal in zee gegooid werden, zijn nu door de zee teruggegooid. Vrijwilligers die het strand opruimen hebben de afgelopen twee maanden al tonnen opgehaald.

Op het strand in Blankenberge ligt overal afval. Vrijwilligers hebben de handen vol om alle plastic flessen, botervlootjes en piepschuim op te ruimen.

Na de verschillende stormen, hoog water en springtij in december is heel wat afval achtergebleven op de stranden. Elk jaar is dat meer en meer, merken de strandruimers.

Minder vuilnisbakken

Volgens marinebiologen is het hoog tijd dat we anders gaan denken en omgaan met afval. Sommigen pleiten zelfs voor minder vuilnisbakken op het strand. “Hoe meer vuilnisbakken je zet, hoe meer afval daarrond komt te liggen”, zegt Francis Kerckhof van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Wie zijn afval toch op het strand gooit, moet een boete krijgen, vinden de biologen en strandruimers.