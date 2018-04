Zaventem klaar voor grootste vliegtuig

Een Airbus A380 van Emirates landt straks op Brussels Airport, dat het vliegtuig met een nieuwe instapbrug verwelkomt. De nieuwe brug kadert in een investeringsplan van 52 miljoen euro, dat meer comfort moet bieden aan passagiers van grote vliegtuigen.

Het gaat om een nieuwe driedubbele instapbrug, die het eindelijk moet mogelijk maken om de A380, het grootste passagiersvliegtuig, te ontvangen in Zaventem. Op die manier kunnen mensen uit businessclass via een andere brug dan de mensen uit economy het vliegtuig verlaten. De A380 landde al eerder op het tarmac van Brussels Airport, maar de infrastructuur was er nog niet helemaal aan aangepast.

De bruggen zijn voorzien van airconditioning om het comfort van de reizigers nog te verhogen. Het vliegtuig dat omstreeks 13.30 uur zal landen is er een van Emirates in de kleuren van Real Madrid.