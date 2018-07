Zangeres Natalia rouwt om Marc Sluszny

Zangeres Natalia verwerkt op zit moment het verlies van Marc Sluszny, de duiker tijdens het duiken in Frankrijk verongelukte. Ze kende de man erg goed, want ze hielden beiden van extreme uitdagingen en vonden elkaar daarin. De laatste keer dat ze hem zag, was twee weken voor hij naar Frankrijk vertrok.

Natalia was dan ook een van de eersten die hoorde dat Sluszny vermist was. Ze verwerkt op dit moment het verlies van de duiker en volgt de zoekacties op de voet. Zo ging ze vorige week naar Italië, naar de plek waar ze samen met hem met zijn vliegtuigje naartoe was gevlogen. “Ik heb daar eens heel hard gehuild”, vertelt ze.

