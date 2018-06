Wordt dit de opvolger van de F-16? VTM NIEUWS vloog mee met de Rafale

De Franse vliegtuigbouwer Dassault was te laat met zijn offerte voor de opvolger van de Belgische F16's, en wat de N-VA betreft valt die dus af. Maar premier Michel heeft de deur op een kier laten staan, dus gooit de Franse regering nu alles in de strijd om de miljardendeal toch binnen te halen. VTM-NIEUWS-reporter Birgit Herteleer vloog gisteren als eerste Belg mee met het Franse kandidaat-toestel: de Rafale.

Op de militaire basis van St. Dizier, in het noorden van Frankrijk, gingen gisteren alleen maar Rafale-toestellen de lucht in. De Fransen halen alles uit de kast om het gevechtsvliegtuig aan ons land te kunnen verkopen. Als die deal zou doorgaan, is die goed voor 3,4 miljard euro.

In ruil wil Frankrijk over twintig jaar, twintig miljard euro investeren in Wallonië en Vlaanderen. Daarnaast willen ze ook militair nog meer samenwerken. Frankrijk beweert dat dat ons land 5.000 jobs per jaar oplevert. Maar volgens experts zou het toestel duurder uitkomen dan de andere opties, want de Rafale is volgens hen duurder qua bewapening en onderhoud. NV-A-voorzitter Bart De Wever noemde de Rafale vorige week nog het toestel dat niets kan.

Eerste Belg

Maar de Fransen willen koste wat kost het tegendeel bewijzen en dus mocht onze VTM-Nieuwsreporter Birgit Herteleer als eerste Belg meevliegen met de Rafale. Daarvoor kreeg ze expliciete toestemming van de Franse minister van Defensie.

“Ik vind dat dit een toestel is dat alles kan, en zeer goed. We hebben het recent laten zien. Het is een vliegtuig dat zich bewezen heeft in gevechtssituaties. Het is al tussengekomen op verschillende fronten, het kan en alles gelijktijdig”, zei de piloot aan onze journalist over de opmerking van De Wever.

1.300 km/u

Het vliegtuig gaat makkelijk met een snelheid van 1.300 km/uur door de geluidsmuur. En de piloot gaat uiteraard tot het uiterste om te tonen wat het vliegtuig kan.