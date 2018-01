"Wolven zijn niet gevaarlijk"

We hoeven niet bang te zijn voor de terugkeer van de wolf in onze streken, de mens kan perfect met wolven samenleven. Dat zegt Peter Lennertz, een Nederlander die al jaren wolven opvangt in de Ardennen, onder meer wolven van dierentuinen die sluiten. Op dit moment heeft hij er 14.

Peter Lennertz neemt ons neem naar een deel van zijn roedel die bestaat uit veertien dieren. Het is veilig om binnen te gaan, de dieren begroeten je maar zijn van nature enkel nieuwsgierig en niet gevaarlijk voor de mens.

Voor schapen zijn ze wel een probleem, maar de mens hoeft niets te vrezen. Peter is enorm blij dat de wolf teruggekeerd is naar ons land. “Dat is fantastisch want het dier behoort dar”, zegt hij. “Het is ontzettend goed voor de natuur.”

Op het terrein van Peter, vier hectare groot, leven veertien wolven. De dieren worden gevoederd, sommige zijn met de fles grootgebracht. Dat druist een beetje in tegen hun natuur want het blijven wilde dieren. “Op die manier kan ik wel laten zien dat het geen gevaarlijke dieren zijn”, zegt Peter. “Ze kunnen wel ruzie hebben onderling, maar met mij nooit.”

Peter geeft nog een laatste tip mee: je kan best niet weglopen van een wolf maar hem afschrikken door terug te grommen.