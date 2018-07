Vanavond was op veel plaatsen de bloedmaan te zien, de langste maansverduistering van deze eeuw. In ons land gooide de bewolking helaas roet in het eten, maar in het buitenland was de rode maan wel op veel plaatsen zichtbaar. Deze beelden tonen welk prachtig natuurfenomeen er zich vanavond heeft afgespeeld.