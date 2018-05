WK-koorts in winkels stijgt

Het WK voetbal start pas over anderhalve maand, maar in veel supermarkten beginnen ze nu al met promocampagnes. En niet alleen supermarkten: wie een nieuwe televisie koopt bij Krëfel, krijgt die volledig terugbetaald … als de duivels meer dan vijftien goals maken op het WK. Die kans is echter klein.

Een gratis televisie, als de rode duivels de pannen van het dak spelen in Rusland. Dat is in het kort wat Krëfel belooft. Maar dan moeten Kevin De Bruyne en co wel minstens zestien keer scoren. Ter vergelijking: Op het vorige WK in 2014 scoorden ze zes keer. Hun record staat als sinds Mexico '86. Toen scoorden ze twaalf keer.

Ook in de winkels van Carrefour, een van de officiële sponsors van de nationale ploeg, liggen de rekken sinds kort vol met spullen van de duivels.

18 juni

De duivels spelen hun eerste wedstrijd pas op 18 juni, over goed anderhalve maand dus. Winkelketens hebben er alle belang bij dat de WK-koorts nu al stijgt.

Niet alleen winkelketens, ook bepaalde merken doen er alles aan om zich met de Rode Duivels te associëren. Denk maar aan Jupiler, het bier van ABInbev dat tijdelijk zijn naam verandert in Belgium. De reden is simpel, zeggen specialisten: wie kan meesurfen op de vibe rond de nationale ploeg verkoopt meer.