WK doet omzet horeca stijgen

Nu het WK voetbal weer volop aan de gang is, doen ook cafés een goede zaak. Sommige cafés doen er zelfs nog een schepje bovenop en organiseren speciale acties tijdens het WK.

Tijdens het WK voetbal gaan vrienden graag samen op café de wedstrijd bekijken en daar wordt gretig op ingespeeld. 65 procent van de horecaondernemers doet tijdens het WK speciale acties en twee derde toont de wedstrijden op groot scherm.

In 2016 bracht het EK de horeca in totaal 58 miljoen euro extra op. Mochten de Rode Duivels tijdens dit WK ook tot in de kwartfinales geraken, dan wordt een extra omzet van 45 miljoen euro voorspeld, een verschil van 13 miljoen euro.