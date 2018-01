Winterbar wordt steeds populairder

Wie houdt van de après-skisfeer hoeft daar niet meer voor naar de bergen te rijden. Het kan nu ook veel dichter bij huis. Want het fenomeen van de pop-up après-skihut wordt stilaan razend populair.

Zo een skihut is een winterbar in Oostenrijkse sfeer. In Hasselt kennen ze dat al enkele jaren, maar nu ook in Antwerpen. De bars blijven daar nu langer open vanwege het succes.

Ambiancemuziek, halve liters bier en bediening in lederhosen. De skihut wordt steeds populairder, en dat merken ze in verschillende steden. Voor die typische après-skisfeer hoef je dan ook helemaal niet meer naar de Alpen te rijden. Heel wat pop-up bars in ons land zijn zo populair dat ze dit jaar zelfs langer open blijven dan gepland.