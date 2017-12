Winkels: "Te veel werk met pakjes"

Steeds meer postpunten in supermarkten maken verlies door de grote hoeveelheden pakjes die ze elke dag moeten verwerken. De winkels krijgen een vergoeding per pakje dat ze binnenkrijgen, maar bpost heet die vergoeding met twintig procent verlaagd. De winkels zeggen dat ze de kosten niet meer kunnen dekken.

Wie vandaag een pakje bestelt op Zalando of bol.com, kan er voor kiezen om dat te laten leveren in een supermarkt. Voor veel mensen een gemakkelijke oplossing omdat ze niet altijd thuis zijn om de deur te openen voor de postbode of pakjesbezorger.

Deze winkels krijgen van bpost een vergoeding per pakje dat ze binnenkrijgen en aan de klant afleveren, een vergoeding die afhangt van de grootte van het pakje. Alleen ging die vergoeding in september met twintig procent naar beneden.

Hoofd boven water

De supermarkten zijn daar niet over te spreken, omdat ze per dag soms wel tot 120 pakjes binnenkrijgen. Ze moeten bijna één persoon fulltime aannemen om die pakjes allemaal te kunnen verwerken en de vergoeding dekt de kosten niet langer, zeggen ze. Volgens zelfstandigenorganisatie Unizo moeten sommige winkels zelfs hun postpunt sluiten omdat ze er momenteel verlies op maken.

Bpost laat weten dat ze nog altijd meer betalen dan hun concurrenten. “De prijs is meer dan marktconform in België, met twintig cent boven de prijs van onze concurrenten.”