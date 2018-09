Wilrijk: politie zoekt granaatgooier in 'FAROEK'

In de Letterkundestraat in Wilrijk gooide een onbekende een oorlogsgranaat naar een woning. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar er werden wel enkele wagens en fietsen beschadigd. Ook de gevel van het huis zelf liep schade op. In het opsporingsprogramma 'FAROEK' is de politie op zoek naar getuigen die de dader mogelijk hebben gekruist. Zowel de verdachte als de getuigen zijn te zien op bewakingsbeelden.

Twee bewakingscamera’s in de buurt van de Letterkundestraat registreerden de lichtflits van een explosie rond twintig voor drie ’s nachts. Uit het onderzoek blijkt dat de ontploffing afkomstig is van een handgranaat van het voormalige Joegoslavische leger. Zo’n explosie kan dodelijk zijn, maar in dit geval heeft ze enkel zware materiële schade aangericht aan auto’s, fietsen en gevels. Op de bewakingsbeelden van die nacht is te zien hoe een man, enkele seconden na de explosie, vliegensvlug de Schijfwerpersstraat inloopt. Wellicht gaat het om de dader.

Twee getuigen

Een minuutje voordien wandelde de man in dezelfde straat nog rustig naar de plaats van de feiten. Hij draagt een hoodie met de kap over het hoofd en gedroeg zich nerveus: hij kijkt regelmatig om zich heen om te zien of er niemand in de buurt is. Hij verdwijnt uit beeld en wellicht gooit hij de handgranaat. Wanneer hij zich uit de voeten maakt, geraakt hij mogelijk zelf gewond want hij blijft binnen de impactzone van de granaat en loopt vlak achter een auto door.

De politie is op zoek naar twee getuigen, twee fietsers die die nacht van 2 juli in de buurt waren. Als één van deze twee getuigen zichzelf herkent na het zien van de reportage of als iemand anders weet wie hij of zij is, dan vragen de speurders om dit zeker te melden. Ook als u denkt te weten wie de aanslag heeft gepleegd of als u andere informatie heeft voor de onderzoekers, dan kan u dat laten weten via het gratis nummer van de politie 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.