Weyts: "Geef klanten meer keuze in kwaliteit van vlees"

Warenhuizen moeten de consument meer keuze geven in de kwaliteit van vlees. Dat zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. "Vandaag de dag kan je enkel kiezen tussen 'bio' en 'voor iedereen hetzelfde'."

Het vleesschandaal bij het Waalse Veviba werpt voor de zoveelste keer een slecht licht over de vleesindustrie in ons land. Toch ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de slachthuizen, vindt Weyts. Ook de warenhuizen kunnen een rol spelen.

“Vandaag stellen we vast dat je in de supermarkt een breed gamma hebt: entrecôte, filet pur, chateaubriand en gewone steak. Maar uiteindelijk komt het neer op een keuze tussen ‘bio’ en ‘voor iedereen hetzelfde'", legt hij uit.

Beter leven

En die keuze is volgens Weyts te klein. “Misschien moeten we het gamma inperken en de klant de keuze geven tussen verschillende kwaliteitsniveaus. Dat gaat niet enkel over smaak, maar ook over de manier waarop de dieren hebben geleefd”, zegt hij. “Geef de consument die keuze.”

(Lees verder onder de video)

Vandaag bestaan zo’n kwaliteitsniveaus al bij eieren van kippen. “Zo kan de consument kiezen voor kippen met een vrije loop, want die hebben een beter leven gehad. Responsabiliseer de consument en geef hem die keuze ook voor vlees”, gaat Weyts verder.

Duurder

Aan de hogere kwaliteit hangt natuurlijk een hoger prijskaartje vast. “Dat klopt, maar geef de consument tenminste de keuze. Dat is vandaag inzake vlees nog te weinig het geval”, sluit Weyts af.