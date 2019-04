'Wetsdokters' reconstrueert moord op het Kiel

In ‘Wetsdokters’ buigen de artsen zich vanavond over de moord op Paula D. uit 2002. De vrouw werd geslagen door twee mannen in een appartement in Antwerpen. Nadien sneden ze haar lichaam in stukken en dumpten ze het in de berm.

Tijdens het proces blijkt dat Paula D. stierf door wurging, en niet door de vele slagen die ze kreeg. De daders sleepten de vrouw met een hondenleiband naar de badkamer. Dat werd haar fataal: de vrouw stikte.

De volledige aflevering kan je vanavond bekijken om 21.35 uur bij VTM.