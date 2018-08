Slecht nieuws voor wie die hitte beu is: het blijft nog uitzonderlijk warm tot 2022. Dat zeggen Nederlandse en Britse onderzoekers. Het heeft te maken met stromingen in de oceaan. De wetenschappers hebben een model ontwikkeld waarmee ze kunnen voorspellen wanneer het enkele jaren warmer of koeler gaat worden dan normaal. En nu zitten we nog maar aan het begin van een hete periode.