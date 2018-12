Olga Jacques (21) werd op tweejarige leeftijd geadopteerd door een koppel uit Menen. Deze maand heeft ze haar biologische moeder en tweelingbroer voor het eerst gezien. Via een DNA-analyse in een Russisch televisieprogramma werd de familie herenigd. Olga zamelt nu geld in voor haar arme familie en ze is ook van plan om Russisch te leren. De communicatie verloopt nu nog via Google Translate.