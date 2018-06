Werchter gaat strijd aan met processierups

In Werchter zijn al zeker twintig meldingen binnengekomen van nesten van processierupsen. De gemeente laat die zo snel mogelijk weghalen, want sommige nesten zitten in bomen vlakbij de campings van Rock Werchter dat over een paar weken doorgaat. En die beestjes kunnen voor veel jeuk en irritatie zorgen.

Ook het Nederlandse festival Best Kept Secret had last van de beestjes. Honderden festivalgangers kwamen thuis met klachten, sommigen verlieten zelfs vroeger het festival.

Volgens experts gaan we er deze zomer heel veel last van krijgen. In de provincie Antwerpen gaat volgende week misschien een actieplan in werking, om de plaag in te dijken. En ook in Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er meldingen van nesten. De oorzaak van de plaag is het goeie weer van vorige zomer waardoor de vlinders verder konden uitvliegen.