Welke geluiden kunnen schadelijk zijn? Wij deden de test

Lawaaihinder is niet alleen vervelend, het blijkt nu ook gevaarlijk voor onze gezondheid. Mensen kunnen er chronische stress van krijgen en zelfs hart en vaatziekten. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport. Geraas van verkeer en zelfs het geluid van windmolens kan schadelijk zijn.

De blootstelling aan het geluid van windtribunes zou volgens de WHO-richtlijnen overdag niet boven 45 decibel mogen uitkomen, maar geluiden in onze omgeving overschrijden al snel die grens. VTM NIEUWS deed de test.