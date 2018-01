Wegdromen bij luxueuze wagens

Overmorgen opent het autosalon de deuren voor het grote publiek, maar de pers kan nu al een kijkje nemen. In één hal staan enkel luxueuze wagens waarvan de prijs kan oplopen tot een paar miljoen euro. Heel wat mensen gaan daar graag eens bij wegdromen.

Een nieuwe Aston Martin in Europese première doet altijd dromen. Dit blijft het merk van James Bond. De blitse geelgroene kleur doet topprestaties vermoeden. Je geraakt er vlot een stuk boven de 300 kilometer per uur mee.

De fel oranje Lamborghini Huracán Performante is nog sneller. De hagelwitte Ferrari Portofino cabrio, ook nieuw, oogt een stuk discreter. Al haalt die 325 per uur met de haren in de wind.

Gewone merken

Ook de gewone merken hebben droomwagens, zo droomt Renault de wagen van 2030. Maar concurrent Peugeot doet zeker niet onder.

Het pronkstuk van het autosalon is de Bugatti Chiron. Hij kost drie miljoen euro en haalt 420 km per uur. Bugatti staat zelden in Brussel, maar het is dan ook de uitzonderlijkste auto die er bestaat.