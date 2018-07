Wegdek E314 komt omhoog door hitte

Op de E314 in Aarschot is gisterenavond het wegdek omhoog gekomen door de hitte. Dat gebeurde ter hoogte van de oprit richting Brussel. Het wegdek wordt er tijdelijk hersteld. Het verkeer kan er over één rijstrook.

Op de E314 ter hoogte van Aarschot is in de richting van Brussel het wegdek omhoog gekomen door de hitte. De weg werd daardoor gedeeltelijk afgesloten.

Tijdelijk wegdek

Een aannemer zal het wegdek tijdelijk herstellen met koud asfalt, maar het is nog niet zeker of de rijweg dan al kan opengesteld worden. Afhankelijk van de hitte volgende week, wordt er zo snel mogelijk een definitieve herstelling gepland.

Het verkeer kan, tot het wegdek volledig hersteld is, door via de lange oprit van Aarschot.