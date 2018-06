Weekend zonder alcohol achter stuur van start

Gisteravond is het 'weekend zonder alcohol achter het stuur' van start gegaan. Dat betekent dat 122 lokale politiezones samen met de federale politie controles uitvoert, zowel op gemeentelijke en gewestwegen, als op snelwegen. De actie duurt tot maandagochtend zes uur, en maakt deel uit van de BOB zomercampagnge.

Ook in Mechelen werd er gisterenavond gecontroleerd, vlakbij een aperitieffeest. Heel wat mensen wisten dat er controles waren, maar liepen toch tegen de lamp. In totaal werden er 842 mensen gecontroleerd waarvan er zestien te veel hadden gedronken.

"Zo zijn er chauffeurs die de afgelopen maanden al twee of drie keer tegen de lamp gelopen zijn. En toch worden ze opnieuw dronken of onder invloed van drugs betrapt. Dat is een spijtige zaak en moet echt aangepakt worden”, zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.